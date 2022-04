Brigitte RUIZ

Photographe officiel pour le Bassin d'Arcachon, au sein du Syndicat Intercommunal du Bassin d'Arcachon pendant 15 ans, je travaillais dans le pôle communication et promotion touristique.

J'exerce aujourd'hui mon métier de photographe en Freelance mais reste ouverte à toute proposition professionnelle dans laquelle je pourrais m'inscrire.



A ce titre, je gérais une photothèque intercommunale en ligne destinée aux différentes collectivités du Bassin d'Arcachon, aux organismes touristiques locaux, départementaux et régionaux ainsi qu'à la presse nationale et internationale.



Au delà de mes compétences de photographe, j'assumai également, seule ou épaulée par des agences de communication, toute la partie graphique du pôle : création graphique des supports de communication et de promotion touristique (dossier de presse, guide touristique, annonce presse, brochures thématiques, carte des déplacements, carte de vœux...), mise en page de documents (rapport d'activités, newsletter, présentation powerpoint...).



J'assurai également toute l'organisation logistique technique évènementiel du pôle : rencontres professionnelles du tourisme, journée de l'eau, inauguration des stations d'épuration, présentation des vœux du président...



Très active dans le monde associatif depuis plus de 10 ans, je suis aujourd'hui Présidente de l'association de tourisme solidaire Au Cœur Des Peuples. L’objectif de l'association est l’aide au développement des populations rurales isolées, à travers l’organisation de séjours et d’activités touristiques responsables et solidaires, dans tous pays en voie de développement.Array



Mes compétences :

Reportage

Voyages

Humanitaire

Photo

Adobe Photoshop

Communication

Tourisme

Paysages

Nature

Adobe Illustrator

Réseaux sociaux