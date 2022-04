Brigitte SAUTIER-LENOBLE

J'interviens en appui opérationnel, pour la conduite des transformations, l'accompagnement des équipes managériales et opérationnelles pour aider à la prise en compte d'évolutions, de nouveaux projets techniques ayant un impact sur l'organisation, sur les modes de fonctionnement entre les acteurs, sur les outils.



Expérience de plus de 20 ans dans le domaine de la production hydroélectrique.



Exemples des activités menées dans mes différents postes :

- mise en place une équipe en charge de la maîtrise des risques

- développement de formations pratiques (analyse de risques, gestion des risques sur un chantier, mise en oeuvre opérationnelles de règles sécurité)

- construction et déploiement d'un référentiel de consignes sécurité (travail collaboratif avec les CHSCT)

- organisation de journées thématiques dans le domaine HSE avec 250 participants

- réalisation d'analyses socio-organisationnelles et humaines pour comprendre des dysfonctionnements sur des projets de maintenance dans le domaine de la production hydro électrique

- réalisation de diagnostics RPS dans des équipes réalisant l'exploitation et la maintenance d'usines hydroélectriques.



Accompagner, donner du sens , former, communiquer constituent les fondements de mes activités.



Mes compétences :

Communication

Santé au travail

Sécurité au travail

Conduite de projet

Accompagnement au changement

Formation

Analyse de risque

Sociologie des organisations