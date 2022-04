Brigitte SAWYER

Je vends pour une grande marque Française des robots culinaires dont il m'est interdit de diffuser le nom mais que tout le monde a entendu parler le Ther...ix

chut je n'en dirai pas plus contrat oblige. Cependant j'utilise personnellement ce robot révolutionnaire depuis 33 ans et je ne peux que positiver à son égare .

De plus j'anime des ateliers culinaires à titre gracieux où nous abordons des

thèmes internationaux et nous nous régalons! J'anime aussi des ateliers Foie Gras, le tout avec joie et bonne humeur.

Oui j'oubliais ces cours sont en français ou en Anglais " à la demande"

Merci pour m'avoir lu et à bientôt pour une aventure culinaire.



Mes compétences :

Communication

Marketing