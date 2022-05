Je suis la fondatrice et dirigeante de Shine Coaching, un cabinet qui a pour mission de faire rayonner les gens dans leur vie professionnelle ainsi que d'aider aux entreprises à faire briller leurs collaborateurs. Je suis Anglaise et interviens en Anglais et en Français.









Mes compétences :

Coaching

Direction des ressources humaines

Gestion des ressources humaines

Gestion des talents

Conduite du changement

Conduite de projet

Facilitation

Conseil en organisation