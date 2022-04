Brigitte SCHMITT répond à vos besoins actuels en proposant:



En Cabinet spécialisé dans le Drainage Lymphatique Manuel.

Et Gestion du stress, méthode de relaxation,



J' Enseigne également

Aux techniques corporelles de relaxation et de bien-être, dans les domaines de la Santé, du Bien Être et de l’Energétique. Nous sommes installés dans le 6ème arrondissement de Lyon dans le Rhône en Rhône Alpes.



Nous nous adressons aussi bien aux professionnels (services médicaux et para médicaux, entreprises) qu’aux particuliers.



Nous vous proposons différents types de formations : la digitopuncture, une approche de la Philosophie de la Médecine Chinoise, le drainage lymphatique énergétique manuel, le drainage lymphatique esthétique, le massage californien,Suédois le massage assis « Amma » Tuina, la réflexologie plantaire et palmaire, la réflexologie faciale, et la relaxation corporelle.



www.universformationsmassages.com

Email brigitte.schmitt.fml@gmail.com



Mes compétences :

Réflexologie Plantaire

Gestion du Stress

Drainage Lymphatique Manuel

Massage Chinois

Réflexologie Faciale