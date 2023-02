Marie-Line DUPUY

Bonjour,



Je suis thérapeute énergéticienne, praticienne en naturopathie, conférencière et formatrice depuis 1980.

Je suis magnétiseuse de naissance et me suis formée en tant que Maître Reïki de 2007 à 2010 à l'Ile de La Réunion et Maurice.

J'ai grandi avec l'homéopathie que j'ai utilisée pour mes enfants et la préconise comme pratique familiale énergétique.

Je vous accompagne dans votre démarche de mieux-être et peux vous conseiller en techniques de détox et rééquilibrages alimentaires, pendant vos périodes de jeûne (praticienne depuis 35 ans et auteure en 2012 d'un premier eBook sur les bienfaits de la pratique du Jeûne hydrique)

J'ai été initiée à la médecine ayurvédique dans les années 80 en Angleterre ainsi qu'à la diététique Taoïste et au Taï Chi. Mon approche des domaines psychologique, astrologique, numérologique et spirituel s'inspire des concepts de C-G JUNG, d'Annick de Souzenelle...

Je résous, avec vous, vos problèmes de déséquilibres, physiques, psychologiques, mentaux et spirituels et vous transmets mes connaissances et expériences afin que vous redeveniez Maîtres de votre santé, naturellement.

Je me déplace à votre lieu de résidence si besoin ainsi qu'à distance où que vous soyez.

Contactez-moi au 06 42 25 92 55 pour un premier entretien ou sur ma messagerie : marielinedupuy@gmail.com



Marie-Line



Mes compétences :

Soins énergétiques/rééquilibrage énergétique

Naturopathie

Rééquilibrage alimentaire