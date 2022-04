Brigitte SIAD

Bordelaise d'origine, ma formation juridique m'a conduite au Canada et à Strasbourg où j'ai achevé mon cursus.

Après une première expérience de 11 ans en tant que juriste droit des affaires et immobilier puis Responsable juridique dans le secteur des travaux publics, j'ai changé de cap pour évoluer dans le secteur médico social au sein du groupe Colisée Patrimoine.

En charge du service juridique (droit immobilier, droit de la construction, droit des affaires, assurances, médico social), mes fonctions se sont étendues, depuis quelques mois, à la gestion du service Administration des Ventes en attendant le retour du responsable de ce pôle. Depuis octobre 2014, dans le cadre de la reorganisation de la gouvernance, j'occupe la fonction de Directrice juridique et fiscale