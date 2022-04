Authentique princesse rwandaise, Brigitte Stolk est avant tout une citoyenne

du monde, ayant vécu au Burundi, au Mali, en Centrafrique, en Italie, et aux

Pays-Bas avant de poser ses valises (et aussi son piano, sa guitare, et ses

partitions), à Tubize, au cœur de la Belgique.

Elle a toujours chanté, écrivant ses premiers textes à l’âge de 11 ans. Durant

ses humanités, elle remporte un premier prix lors d’un concours de Radio 21

avec l’interprétation d’une chanson de… Madonna.

Elle a fait partie de plusieurs formations : tantôt choriste, tantôt chanteuse lead

dans des chorales Gospel, des girls band, des groupes de Hip-Hop. Elle s’est

également produite en tant qu’artiste solo en Belgique, en Hollande, et en

France, écumant piano bars et cafés concerts, clubs branchés et festivals…

En 2002, sort son premier disque avec deux compositions originales « I’m

sorry » et « Until I found your love». Suivent d’autres créations et disques avec

« Why », « Heart of stone », “Enough”, “Cum 2 mee”, « X’mas »… On peut

découvrir les principales créations de l’artiste sur la toile.

Brigitte est une artiste aux multiples facettes. On l’a souvent comparée à

Aaliyah, Tamia et Janet Jackson. Elle a été décrite par un quotidien français

comme étant « La féline faite musique » (Patricia Maille-Caire). Brigitte

possède cette douceur intérieure qui imprègne de manière si caractéristique

son identité vocale. Ses créations qui sont la fusion de genres

comme le jazz, le gospel, et le RnB… mais toujours avec une touche

personnelle.

Elle se produit régulièrement sur scène un peu partout en Belgique et

aussi à Londres avec une formation de cette métropole, The Dreamsouls

Elle ne néglige par la comédie musicale et on a ainsi pu l’applaudir en 2014 et

2015 au Biéreau (Louvain-la-Neuve) dans « Pampero » et au Cirque Royal

(Bruxelles) avec « Les gavroches du music-hall » (spectacle de Joëlle Morane).



En 2016, Brigitte entame la préparation d’un nouvel album qui se veut

résolument pop et dont le premier single « Who do you love » est extrait. Ce

titre frais et dynamique où les cuivres mènent la danse sur un thème entêtant,

sera disponible sur toutes les plateformes de téléchargements légales (fin

avril).



Mes compétences :

Chant

Auteur compositeur

Interprétariat

Traductrice

Production musicale

Danse

Comédienne

Yoga