Brigitte STROTZ

J’ai une double expérience professionnelle en environnement international dans une filiale du groupe Arcelor. J’ai exercé

- tout d'abord une fonction d’agent technico-commercial dans une direction commerciale export, avec des missions de correspondant qualité et de correspondant informatique

- puis une fonction de Responsable d’application qui a évolué vers une fonction d’ AMOA au sein d’une DSI avec progressivement un élargissement des domaines fonctionnels (ventes, achats, stocks, production) dans une démarche ERP et la prise de responsabilité du bon fonctionnement de l’ensemble du système d’information de la société.



Dotée d'une grande capacité d’analyse et de rigueur, curieuse et de louverte d’esprit, ayant un bon sens pédagogique et du service, je recherche actuellement un poste de Consultante Fonctionnelle, d’Expert Métier, ou d’AMOA, plutôt en PME / PMI et dans le secteur industriel où je pourrais apporter mes compétences fonctionnelles et la vision transversale d’un SI de gestion.



Mes compétences :

Achats

AMOA

Analyste fonctionnel

As400

Business

Business Objects

Maîtrise d'ouvrage

Microsoft Navision

MOVEX