Brigitte STROH

Innovation: Concept mis à toutes les sauces, porteur en même temps de mystère (pour ceux qui la recherchent?) et de magie (il serait capable de porter la croissance, source de nouvelles richesses).



Innovation: Synonyme spontanément pour beaucoup du Eureka d’Archimède, de Newton, Galilée, Edison..., les savants fous à l'origine de rupture techniques...



Innovation: c'est aussi toutes les fonctions "administratives" : le dépôt de brevets la gestion de la propriété intellectuelle,...



Mais l'innovation c'est aussi beaucoup plus SIMPLEMENT tous les changements, améliorations que nous amenons dans nos façons de nous organiser, de fonctionner, d'anticiper les nouvelles tendances.



Gestion du changement, pilotage de "cette" innovation sont 2 compétences que je développe depuis ces 20 dernières années au travers d'expériences au sein d'entreprises publiques et privées en France et au Canada.



Je m'appuie aussi sur une double formation en management et psychologie des entreprises pour vous accompagner dans vos projets d'amélioration, de changement.... d'innovation!



Mes compétences :

Amélioration continue

Gestion du changement

Relation client

Gestion de projet

Innovation

Adaptabilité

Telecom