Brigitte THIECK travaille depuis 1993 dans le domaine de l’environnement et du développement durable. Pendant 10 ans, elle a accompagné des multinationales, en France et à l’international, dans le choix et la mise en œuvre de services à l’environnement (déchets, eau, énergie…). Elle a ensuite fondé un cabinet, EcoEthic, qui a développé et mis en œuvre de nouvelles approches pour intégrer la prise en compte du développement durable et de l’environnement par les entreprises, particulièrement les PME, et ce pour une grande variété de secteurs d’activité. Cette prise en compte de problématiques complexes, que les outils d’EcoEthic simplifient, permet alors aux acteurs de prendre durablement le relais pour impacter significativement la réalité opérationnelle de leurs organisations.