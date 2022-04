Bonjour, je suis Brigitte Tichané, femme en cheminement de libération, animatrice musique et nature, et gérant un lieu de vie avec deux yourtes et deux tentes inuits équipées à louer pour des séjours nature en toute saison sur des thèmes précis: la permaculture et l'autonomie alimentaire, la relation humaine et le travail relationnel qu'elle occasionne, les randonnées avec ânes bâtés à l'heure, la demi journée ou plus avec bivouac possible, du massage aux sons des bols tibétains, de cristal, tambours océans, tambours chamans et la voix, les percussions et le chant occitan à danser. Le tout pour des familles et des groupes, nos axes étant l'écologie et la parentalité.

Nous aurons des ateliers réguliers dans une grande yourte appellée LA GRANDE MALOCA: un bal occitan avec initiation au chant à danser, de la danse africaine, de la relaxation en groupe aux sons, et autres à partir de septembre.Nous cherchons un animateur cirque.Nos activités sont évidemment accessibles aux handicapés.

Le site de notre association est http://lecampdugeai.free.fr

Brigitte



