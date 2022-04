Brigitte TREFOURET

De formation juridique ( DEA Droit Social Paris X en 1992), j'ai acquis une expérience de près de 20 années dans le domaine contentieux- tant au niveau d'un groupe de retraite de base qu'au niveau d'un groupe leader de Retraite Complémentaire et de Prévoyance sur le territoire national ( REUNICA ).

J'ai rejoint le Groupe Bayard Retraite Prévoyance en 2001 qui s'est rapproché du Groupe REUNICA en 2005.

C'est dans ce contexte qu'en juin 2007, et en ma qualité de Responsable du Département Contentieux ( 78 personnes sur 2 sites parisiens), j'ai assuré la mise en place de la politique de Gestion du Contentieux dans le respect de la réglementation ( coordination et harmonisation des actions de recouvrement judiciaire, pilotage de nombreux projets, responsable budgétaire et représentation du Département contentieuxce auprès du GIE Arrco-Agirc...)

En janvier 2012, j'ai bénéficié d'une mobilité interne au sein du Groupe Reunica; j'ai ainsi intégré la Direction des Activités Sociale de Reunica.

J'exerce actuellement les fonctions d'Adjointe à la Responsable de l'Association Espace Réunica Solidarité .

Avec le concours de près de 200 bénévoles, cette Association a pour objectif de développer des activités visant à préserver le lien social et à accompagner la perte d'autonomie ( lutte contre l'isolement, promotion du bénévolat, accompagnement au repositionnement professionnel..).

D'importants projets de développement sont prévus en 2014.



Elle est située au 7 rue Treilhard à Paris 8ème ; 2 autres antennes régionales ont été créées : l'une à Juan les Pins et l'autre à Besançon.



