Brigitte VAAST

Jusqu'à présent et j'espère qu'il en sera toujours de même, j'ai exercé mon métier avec beaucoup de plaisir, d'engagement, et de conscience professionnelle.



Une double expérience dans le privé sur le marché du contrôle des accès et la haute sécurité (22 ans) et les collectivités territoriales (11 ans) m'a permis de développer une réelle ouverture d'esprit avec rigueur et autonomie.



Voici en quelques mots clés, un résumé de mes compétences :



Assistante de Direction, Responsable communication, Chargée de Développement économique, environnement.

Assistante Export (tarifications, documentations, réception clients, contrats de partenariat,suivi dossiers export).



Responsable salons France et Export (budget, organisation des salons, installation stands, participation et suivi post salons).



Suivi de chantiers, mise en place de réseaux professionnels, relationnel avec le monde industriel, pénétration de nouveaux marchés, actions de prospection, promotion, recherche d’investisseurs, plan de communication, relations presse, élaboration de documentations, PLV, fiches techniques, catalogue, mise en place d’outils d’aide à la vente et à la gestion commerciale,suivi de reportings, suivi des brevets et marques, gestion des plannings, des déplacements, réunions de direction, organisation séminaires commerciaux.



Interface avec les partenaires institutionnels du développement économique et les entreprises...



Aide à l'implantation des entreprises.



Site internet : suivi et mise à jour



Auditeur Iso 9001, 14001, EMAS.



Formation Continue : Anglais, Allemand, Marketing, Stratégie de communication, Techniques de Vente, Marchés Publics, Droit Public, Techniques rédactionnelles, Assurance Qualité, méthode de management 5S– audits Normes ISO 9001, ISO 14001 - EMAS



Membre des réseaux professionnels PALME et GRANDDE



En alternant entre le monde de l'entreprise, le secteur privé et le public j'ai acquis une plus grande expérience. Ce parcours me permet aujourd'hui d'être plus polyvalente et ouverte à de nouvelles propositions de missions ...



Mes compétences :

Énergies renouvelables

Communication

Assistante de direction

Négociation

Réseau

Faculté d'adaptation

Développement économique

Environnement

Sécurité

Collectivités territoriales

Gestion de projet

Développement durable

Marketing territorial

Autonomie

Assistanat de direction

Adaptation

Détermination

Organisation

Rigueur

Stratégie de communication