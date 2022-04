Bonjour

je me présente Brigitte Vallée

je travaille chez Yves salomon depuis le mois de juillet 2010 en remplacement d un congés fongecif

j ai en charge la comptabilité auxiliaire

la codification des factures, le paiement

la gestion des relances fournisseurs

les notes de frais.

J ai travaillé pendant un peu plus d un an sur un poste de comptable générale, avec les écritures jusqu au bilan.

Je fais de la comptabilité depuis plus de 25 ans

j aime avancer et évoluer dans un poste, et le travail d équipe est un bon moteur