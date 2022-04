2cr Médiations Et Recouvrements NÉGOCIATIONS

Co-fondateur de Clé médiateur

Réseau national de médiateurs pluridisciplinaires

La médiation répond au décret 2015 282 du CPC

Mieux qu'un procès Plus rapide (dans les 3 mois)

Maitrise du coût (3 fois moins coûteux qu'un procès )

Vous reprenez la main sur votre affaire



Vous pouvez judiciariser ou pas l'accord de médiation

Homologable par le juge compétent

Titre exécutoire possible par huissiers



Résolutions de conflits



sociaux, familiaux, prudhomaux, civils et successoraux, voisinages, au sein des entreprises, Harcèlements, Risques psychosociaux.



Particuliers ou Entreprises



Page Facebook :

pascal ferrand

mediateurs 2 Charentes et Aquitaine



Appelez-nous: 05 46 93 12 59

Confidentialité totale



Mes compétences :

Coaching professionnel

Coaching individuel

Activation Développement Vocationnel et Personnel

Gestion entreprises

Gestion des ressources humaines

Négociation

Conseil aux entreprises

Recrutement

gestion de conflits

retour à l'emploi

Gestion des conflits

Risque client

Relances clients

Recouvrement de créances

Recouvrement

Mandat ad hoc

Médiations