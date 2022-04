Brigitte Vandenhende

née à St Germain en Laye, école primaire de Chambourcy,

lycée le Corbusier à Poissy en Bac A5 (3 langues)

et BTS tourisme à l ENC Bessières en 1975



passionnée par ces études là, axées sur les langues, l 'histoire de l 'art, la géographie, le droit, l 'économie touristique...ET LES VOYAGES sur le terrain !



Quelques agences très différentes pour apprendre plus et compléter mes expériences professionnelles avant de créer "mon bébé"

(le 2e après ma fille bien sûr !)



j 'adore le théâtre, les spectacles de danses, de Gospel, la lecture, les musées, les châteaux et surtout la nature dont j 'ai un besoin vital



Mes compétences :

Ecoute

Fiabilité

Maroc