Brigitte VANEUKEM

Je travaille depuis plus de 20 ans dans la restauration. Depuis 2010, mon associé et moi avons opté pour une restauration ambulante plus conviviale. Notre spécialité est le kig fa farz, plat traditionnel du Finistère. Nous organisons également tout type de repas pour des événements familiaux et d'entreprises.

Ma formation de professeur d'arabe m'a amenée à voyager dans de nombreux pays arabes. Lors de mes séjours, j'ai pu me perfectionner en cuisine orientale et méditerranéenne.