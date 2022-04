Brigitte VARLET ÉP BOUILLERCE-MIRASSOU

Liberté et Indépendance : de choix, d'action, de parole

Je crée, je conçois, je forme, je conseille, j'écris



Mon fil rouge : les rapports humains sous toutes

Deux scénarii en cours d'écriture



Ce que je préfère aujourd'hui : la créativité, le team building, pour vous faire progresser en équipe



mes références bibliographiques :



« Garder son job ou changer d'air, faites le bon choix" EDITIONS AFNOR (2014)

-"Motiver les salariés », éditions Afnor, (décembre 2011)

« Savoir développer sa créativité » Editions RETZ (février 2000)

« Le stress des aides soignants » Editions Masson ( novembre 1999)

« Utiliser efficacement le téléphone » Editions Dunod ( octobre 1999)

« Savoir se motiver » Editions RETZ (1998)

« 12 Dossiers pour développer les qualités du vendeur » Editions IPLF (1994)

« 10 Dossiers pour développer les techniques du vendeur » Tome 1 / préparation et écoute. Editions IPLF (1994)

« 10 Dossiers pour développer les techniques du vendeur » Tome 2 / négociation et après-vente. Editions IPLF (1994)



Mes Vidéos



ANTICYCLONE sur la "gestion du stress et des comportements agressifs"

Il s'agit d'un film et d'un module de formation qui a reçu le 1° prix de la formation, communication et ressources

humaines au festival de Biarritz en juin 1993.

« Comment être efficace au téléphone », Collection « 50 mn pour savoir » IPLF (1999)



Mes compétences :

Créativité

Vente

Conseil

Communication

Motivation

Développement personnel

Cinéma

Management

Édition

Commercial