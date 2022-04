Andrew GUERMEUR

Au cours de mes 9 années d’expérience dans le secteur de la bijouterie, j’ai pû excercer

divers postes allant du Retail au Wholesale, où j’ai développé des compétences

qui me permette aujourd’hui d’être polyvalent, d’avoir une gestion administrative

rigoureuse et une aisance commerciale. Mais aussi de perfectionnner ma maîtrise

de l’Anglais et de développer mon sens créatif tout en étant autonome.

Aujourd’hui, je souhaite m’ouvrir à un poste qui met en exergue mes atouts

(cf mes compétences) afin de transmettre mon savoir-faire, d’accompagner

le développement de votre société et ainsi contribuer à sa pérennité et à sa prospérité.



Mes compétences :

Prospection commerciale

Management

Marketing stratégique