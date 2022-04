Brigitte VOLKAERT

Activités :

- Accompagner les entreprises dans leurs processus de sécurisation et d'accélération des encaissements

- Mettre en place des stratégies d'optimisation du BFR par la gestion du poste clients

- Former et développer les compétences des collaborateurs intervenant dans le cycle "Order to Cash"



Domaines d'expertises en tant que Crédit Manager Groupe pendant 8 ans et Consultante depuis 10 ans :



Gestion des risques clients : Mise en place et gestion de contrats d'assurance crédit et de renseignements commerciaux. Connaissance des garanties et sûretés en matière de couverture des risques et des procédures contentieuses. Détection et gestion des procédures collectives



Recouvrement commercial & contentieux : Maîtrise des techniques de la Relation Financière Client.

Expérience opérationnelle du recouvrement amiable « B to B ». Déclenchement et suivi des procédures judiciaires en lien avec les avocats, huissiers et prestataires contentieux



Audit et conseils : en organisation et méthodologie en recouvrement et gestion des risques clients. Réalisation d'audits Factor avec analyse des risques "cédant - cédé - procédural"



Formation : Conception et animation de programmes de formations en recouvrement commercial, contentieux, gestion des risques client, surendettement, communication et négociation téléphonique. Elaboration de supports et bagages pédagogiques. Participation et apports métier pour des programmes en Mix-learning



Outils Métier : Management de projets et de systèmes d’information. Déploiement et connaissance des applications recouvrement (Getpaid, Sycare, Sidetrade)



Management : Création de plateforme recouvrement - constitution d’équipes, élaboration de procédures, plan d’actions, définition des objectifs, pilotage des résultats



Mes compétences :

Affacturage

Manager de transition

Credit management

Audit

Recouvrement amiable

Formation

Assurance crédit

ERP