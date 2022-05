Thierry VOLKAERT

Manager pour les magasins Grand Frais

Spécialité: Rayon crèmerie



SECTEUR 67/54/55/57/89/77/91/93/45/28/10/61/72/

51 de 2006 à ce jour.

SECTEUR 25/67/68/57 de 2004 A 2006



- Gestion de 27 Rayons

avec 4 adjoints

- Nombre de Collaborateurs 55 à 60



- Participation au développement de l'enseigne

Ouverture magasins : 43

- Recrutement et formation des collaborateurs : vendeurs/responsables rayon/adjoint de secteur.

- Mise en oeuvre et application la politique commerciale et sociale de l'entreprise.

- Analyse des chiffres par magasin et et mise en place de solutions

- Mise en place d'indicateurs de suivi d'activité.

- Mise en place d'actions commerciales et promotionnelles.

- Gestion des implantations rayon Libre service et traditionnel



Mes compétences :

analyse

formation

commerce

distribution

recrutement

consultant

promotion

GMS

gestion

vente