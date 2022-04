Hakim HJIJ

Fondateur et gérant de la société Marius et Kamel. Marius et Kamel c'est tout d'bord une offre large de fruits et légumes biologiques la plus locale possible sur le Marché Gare de Montpellier. Un accent particulier pour le gout, la fraicheur et le service apporté aux clients. Mais c'est aussi une large gamme d'épicerie biologiques avec là aussi un accent particulier pour le gout, le local et le gout. Marius et Kamel, c'est aussi de la bonne humeur, de l'amour et un développement qui n'a de sens que si elle est en adéquation avec celle de ses partenaires. Marius et Kamel les épiciers du gout.



Mes compétences :

Supply chain management

Achats Durables

Achats

Développement commercial

ERP

Analyse du marché

négociation

Photo