Brigitte XAVIER

Riche d'une expérience professionnelle variée dans la communication presse + web et dans une agence de travail temporaire en tant que consultante, je suis animée par les échanges et la découverte de nouveaux secteurs d'activité.

Mon leitmotiv : organiser, optimiser et développer

Ma valeur ajoutée : ma capacité d'écoute, mon relationnel, ma réactivité et mon ouverture d'esprit.



Mes compétences :

Publicité

Rédaction

Communication

Recrutement

Accueil physique et téléphonique

Gestion de la relation client

Assistanat commercial