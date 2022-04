Brigittte BARTHES

ASSISTANTE ACHAT ET PRODUCTION :



*Assistanat de deux chefs de produit et d'un acheteur sur l'ensemble du processus de fabrication, négociation et distribution ;

*Suivi du sourcing, recherche des fournisseurs, définitions des besoins et des cahiers de charges ;

*Interface entre les clients et les fournisseurs Europe (Grèce et Roumanie), Moyen Orient (Turquie) et Asie (Chine, Pakistan, Inde) ;

*Approbation des têtes de séries : poids, matière, mensurations, coloris, packaging ……

*Gestion et approvisionnements : suivi des ventes, réassorts, stock.



COORDINATRICE COMMERCIALE :



*Responsable du développement des ventes de l'ensemble des gammes de produits auprès des magasins multi-marques du secteur (indépendants et chaîne / jeanneries, enseignes sport, points de vente mode femme) dans le cadre de la politique commerciale et du respect des budgets délégués ;

*Visites régulières aux clients existants avec le but de construire une relation commerciale de longue durée ; prospection de nouveaux points de vente tout en ciblant les magasins marque par marque ;

*Réalisation des objectifs qualitatifs et quantitatifs par client, produit, gamme et brand ; suivi administratif du CA du secteur ;

*Vente des collections (2 plus mini collections ponctuelles) dans le showroom du siège et dans celui du bureau parisien ; mise en place aussi des showrooms itinérants ;

*Participation au choix de la collection France pour chaque marque et à la définition du prix d'achat revendeur et du prix public conseillé ;

*Organisation et participation aux salons professionnels en France et à l'étranger ;

*Reporting hebdomadaire et mensuel au directeur commercial concernant l'activité de vente ainsi que les informations sur les clients, la concurrence et les exigences du marché.



Mes compétences :

Mobile

Motivée

polyvalente

Production

Achats internationaux

Textile