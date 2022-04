Brillault STEPHANE

Conseil (architecture, présentations, démos, POC, MEO..) sur les solutions d'Infrastructures orientées Datacenter (POD) et Cloud Computing. Intérêt particulier sur les innovations Cloud OpenSources notamment Openstack, Docker, Swift, et la Domotique.

Je travaille actuellement sur les sujets suivants:

- Accompagnement sur les phases avant-ventes d'infrastructure (Serveur, Networking, Storage, System Management)

- Proof of Concept

- Définitions d'Architectures, Tunning des paramètres UEFI, Virtualisation du L2 Network: UFP, Virtual Fabric, OpenFlow, Virtualisation d'adresses WWN, MAC

- Accompagnement sur la mise en oeuvre des solutions.

- Education: Formation personnalisée sur site client.

- Solutions Cloud Computing IaaS & PaaS (Openstack, Windows Azue, IBM Smart Cloud Solutions)

- System Management Expert: (CIM, IPMI, NETCONF, SNMP)

- Hypervisors (VMware ESXi, KVM, QEMU, Microsoft Hyper-V)

- IBM Flex Systems Certified.

- Microsoft Certified Professional

- IBM BladeCenter & SystemX Servers Specialist

- Solutions de Stockage Storwize V7000, v3000 series, DS3000, DS4000, DS5000

- Files Systems: LVM, CIFS, NFS, GPFS

- Scripting C, C#, Shell, Python, Ruby, PHP, PowerShell, WSh, Batch, ASP, .NET



Mes compétences :

Systèmes d'information

Virtualisation

Réseau

Linux

Management

Storage

Microsoft Windows

Administration système

Cloud computing

IBM System X Servers

IBM Flex Systems

System Management