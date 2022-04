Brinda BOURHIS

Gérante de la société Winevox

Société de prestation de services à la filière viticole

Exemples de services proposés:



- formations en anglais sur la dégustation, oenotourisme, relations presse et vitivinicole

- conseil presse internationale, rédaction des communiqués de presse et organisation des évenements presse

- conseil pour la prospection pour la vente des vins - UK, USA, INDE...

- Traductions des documents en toutes langues (européennes et asiatiques)