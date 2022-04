Brindherbe PAYSAGISTE-78

Brin d'Herbe est une entreprise paysagiste située dans les Yvelines.



Elle est spécialisée dans l'aménagement global d'espace verts.



Après une phase d'étude du projet, les paysagiste de Brin d'Herbe modulent l'espace et y intègre les plantations et végétaux bien sur, mais également des systèmes d'arrosage automatique ou encore d'éclairage à LED.



Les vois de circulation sont également soignées (allées en gravillons, pas japonais...) et tous types d'éléments aquatiques peuvent êtres intégrés, comme une fontaine, un bassin naturel ou encore une piscine creusée.



Brin d'Herbe considère chaque projet artistiquement, conseille, et propose également des accessoires et ornement.



Enfin, les problématiques d'écologie, d'urbanisme, de respect du cadre et d'intégration du projet dans son environnement esthétique et géologique sont et coeur de toutes les réalisations de cette société.



Mes compétences :

Maçonnerie

Aménagements paysagers

Installation de piscines

Création de jardins