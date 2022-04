Briolle STÉPHANIE

Suite à un parcours professionnel principalement en tant qu'Assistante Administrative et Commerciale, je me suis plus particulièrement orientée vers le recrutement de personnel. Depuis janvier 2013, je suis Chargée de Recrutement à HELLIANCE, cabinet de recrutement basé à Périgueux, en Dordogne. Nous sommes également localisé près d'Annecy, en Haute-Savoie.



Mon métier consiste à recruter les profils qui correspondront au mieux aux demandes de mes clients. C'est un métier complet qui demande de savoir travailler dans l'urgence, analyser au mieux une demande, un profil, ainsi que l'adéquation entre les 2. Le contact est quotidien avec les candidats, ainsi qu'avec les clients, ce qui permet de développer certaines aptitudes commerciales.



Je me tiens au courant des informations et des évolutions du bassin d'emploi de la Dordogne et de la Haute-Savoie. Je suis aussi persuadée qu'un bon réseau professionnel est indispensable afin d'avancer efficacement.



