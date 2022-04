Brittney PROUST

Plusieurs métiers à composante technique et humaine : conduite de projets, direction, innovation, m'ont conduit à m'intéresser de plus en plus aux personnes.

Aujourd'hui je suis Secrétaire à Louis Vuitton. Une maison française de maroquinerie de luxe, mais également de prêt-à-porter, vente de bijoux, des sacs à main femme, sacs hommes, paires de lunettes, paires de soûles,...



Mes compétences :

Innovation

Conseil