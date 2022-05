Philippe GARNIER

Après plusieurs années dans l’activité, je suis en mesure d’apporter mon expérience dans le domaine du conseil patrimoniale pour les particuliers et les entreprises de moins de dix salariés.



Étant Conseiller en Gestion Patrimoine Indépendant, courtier d'assurance de plusieurs groupes nationaux, courtier en opérations de banque et titulaire de la carte T, j'ai choisi de développer mon activité en m'appuyant essentiellement sur la recommandation et le relationnel direct pour privilégier la qualité des conseils.



En complément de cette démarche, mon inscription sur ce site professionnel est motivée par le désir d'étendre mon réseau personnel, mais également de partager mon expérience avec des apporteurs d'affaires rémunérés.



Mon secteur d’activité se situe dans toute la France, mais tout particulièrement, dans le sud-est et les Pays de la Loire où j'ai un pied à terre sur Angers.

Mon activité permet l'accès à une offre exclusive de supports négociés auprès de partenaires de renom, en immobilier, en financement et en placements financiers.



En conclusion, si vous êtes intéressé par mes services, si vous souhaitez devenir apporteur d'affaires rémunéré sans changer d'activité, n'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Assurance

Immobilier

Investissement

Sécurité

Rentabilité immo

Gestion

Fidélisation client

Prévoyance

Retraite complémentaire défiscalisée