BRM Conseil est un cabinet de recrutement par approche directe spécialisé dans domaine médical. Nous recrutons des médecins toutes spécialités confondues pour les établissements de santé publics et privés (Remplacements, CDI, Installation libérale) :



• Anesthésie-réanimation

• Réanimation médicale

• Cardiologie et maladies vasculaires

• Chirurgie orthopédique et traumatologique

• Chirurgie viscérale et digestive

• Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire

• Chirurgie ORL/ Urologique / Vasculaire

• Endocrinologie

• Gastro-entérologie

• Gériatrie

• Gynécologie et obstétrie

• Oncologie

• Maladies infectieuses et tropicales

• Médecine d'urgence

• Médecine interne

• Médecine physique et de réadaptation

• Ophtalmologie

• Pédiatrie



Vous êtes médecin ? Vous êtes un établissement de santé ? Merci de nous contacter :

contact@brm-conseil.fr

http://www.brm-conseil.fr

@BRMConseil



Mes compétences :

Recrutement par approche directe

Chasseur de tête