Brochshow COSTES

Professionnel de la viande 40ans de Métiers de la boucherie Artisanale en Apprentissage , à désosser à la tâche, ouvrier sur Chaîne D'abattage , plusieurs saisons d'été et d'hivers,en France,2 ans Second et chef au Boeuf à Paris 9 eme . Au Retour de mon service Militaire Entrée au supermarchés Casino à Toulouse A l'ouverture de Casino Perpignan Secoond du Rayon Boucherie et Chef Après 2ans . GERANT de supermarché à Carcassonne pendent 3 ans En 1971 6 mois de stage à l'école Supérieure des métiers de la viande Boulevard Soult PARIS. En 1972 création de ma Societe et ouverture du 1er Atelier de Découpe de Viandes S/Vide dans le sud de la France à Lezignan Corbières que j'ai dirigé pendant 15 années .

En 1987 entrée dans le Groupe SOCOPA au Abattoirs de Pamiers comme Responsable commercial en GMS secteur Midi Pyrénées ,Languedoc Roussillon En 1989 suite à un Rachat de SOCOPA par Arcadie puis Centre Sud et Ensuite Bigard Didribution Beziers avec la fonction de Directeur de Centre spécialement Axé sur le Developement des viandes Labels Rouge et Bio à implanter dans les GMS et les Boucheris de Détail .