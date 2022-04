Brodeau PIERRE

Responsable du développement des produits électriques intégrés sur les équipements et systèmes stratégiques de la société.

• Electronique de puissance et moteurs électriques pour compresseurs

• Mécatronique - Actionneurs rotatifs

• Electromécanismes pour environnement sévère



Management d’une équipe multidisciplinaire de 29 personnes (mécanique, électronique, électrotechnique, électronique de puissance et commande)



Mes compétences :

directeur technique

Électrique

Electronique

Électronique de puissance

Innovation

Moteur électrique

PROGRAMME

Technique