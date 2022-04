Je suis Brou Agbo Alain, Assistant Achats à Africa West Industries je suis passé de l'apprenti à l'expert notamment dans le domaine des achats(process et négoce) et de la logistique en passant par la planification et contrôleur de gestion junior pour tout ce qui est de la gestion des stocks,comptes fournisseurs(réconciliation effets banque-entreprise, administrateur gros compte), comptabilité analytique(écart et coût de revient), cost controller(rapport qualité-prix), budget achats. En outre mon parcours universitaire me permet tout autant d'être à l'aise à des postes d'analyste financier, gestionnaire de risk, chef comptable, contrôleur de gestion, de manager financier ou même de Directeur Financier.



Mes compétences :

Analyse financière

Gestion budgétaire

Budgétisation

Gestion du risque

Contrôle de gestion

Finance international

Audit

Comptabilité

Droit social

Droit fiscal

Fiscalité

Droit des sociétés

Risk Management

Microsoft Word

Microsoft Excel