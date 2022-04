Je suis titulaire d une maîtrise en droit et j'ai plus de 10 ans d expérience professionnelle dans le domaine de la protection des droits de l homme, notamment les droits de l' enfant et de la femme. Mon souhait est d' intégrer une Agence du système des NATIONS Unies ou une Ong internationale ouvrant dans l' humanitaire ou le développement.



Mes compétences :

Analyse et élaboration de rapport

Suivi et évaluation des projets

Mobilisation des ressources

Microsoft office

Gestion des bases de données