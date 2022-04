Je me nomme Brou Edouard Kouakou diplômé de l'enseignement supérieur en ingénierie des techniques commerciales au Groupe IFPG-ISFPT Abidjan -Plateau

j'ai fait le premier cycle au Lycée mixte de Yamoussoukro et le secondaire au Lycée moderne de Toumodi puis le Lycée le pédagogue Yamoussoukro baccalauréat série Littéraire

J'ai en effet acquis mes expériences au cabinet international spécialisé aux études de marché et conseils basé à Abidjan et Accra(Ghana).Membre de ESOMAR World Research

Toute personne (morale ou physique ) cherchant un diplômé de l'enseignement supérieur de commerce,talentueux,motivé désirant travailler dans un environnement où le succès et la rigueur se conjuguent n'hésitez pas de me contacter pour remplir à bien les missions qui me seront assignées





Mes compétences :

Prospecter;realiser les offres commerciales

Réalisation d'études de marché

Réalisation de focus group

Marketing opérationnel

Marketing stratégique

Sondage d'opinion

Conseils

Développement commercial

Gestion de projets

Communication

Gestion de la relation client

Formation à Microsoft au service markting et cci