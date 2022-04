Je suis Brou Marcellin KOUADIO, natif de Toumodi, originaire de Tiébissou (Région du Bélier en RCI), titulaire du Diplôme de Gestionnaire des Entreprises de Santé spécialité Cliniques et Pharmacies. En plus de mes connaissances en Economie Médicale et Management, j'ai un esprit d'Innovation, de Recherche, d'Equipe, de Synthèse et de Conseil. Ayant apporté mon expérience à pas mal de Structures ivoiriennes dont le CHU de Treichville et le Conseil Général de Toumodi, j'ai un Projet de création de PME en Assistance Médicale qui est à la recherche d'un financement.



Mes compétences :

Spécialiste en Administration Hospitalière