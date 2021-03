Brouard FRANCK

21 ans de sapeurs pompier opérationnel , dont 16 au sein de la brigade de sapeurs pompiers de Paris, mon permis d'acquérir une solide expérience en incendie et en secourisme.

Je suis formateur indépendant depuis juin 2018 en sécurité incendie et secourisme.



Formateur SST et Formateur international de secourisme ,j'anime des initiations au secourisme et formation défibrillateur.Je suis certifié PHTLS et TECC

Je suis datadok et habilité pour 5 ans par l'INRS pour délivrer les certificats de sauveteurs secouristes du travail et habilité par l'Ilcor pour les formations de secouristes internationaux.

Un besoin une envie, faite appel à FBPI.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Prévention des risques

Sécurité incendie

Formation

Mecanique automobile,pl et btp

Habilitation electrique be/bs manoeuvre

Recycle SST

Formateur SST