Broyer CORINNE

Assistante Indépendante, professionnelle expérimentée et polyvalente au service des TPE/PME, professions libérales, artisans et associations.

- Assistance administrative et bureautique/Secrétariat, Assistance recrutement

- Interventions en télétravail, à distance ou en entreprise

- Prestations personnalisées et adaptées à vos besoins



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Publisher

Microsoft Word