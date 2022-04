Bruc NICOLAS

Conseiller immobilier depuis + de 11 ans, je fais parti du réseau immobilier de mandataires indépendants IAD FRANCE.

Basé à LYON, je suis présent dans toute la ville ainsi qu'en Ardèche Verte dans le secteur d'Annonay.



IAD est un réseau qui me permet de parrainer, de former et accompagner des personnes indépendantes à ce métier de conseiller immobilier. En tant que manager du réseau I@D France je peux vous apporter toutes les informations de cette opportunité d'affaires.



I@D France offre un système économique rare en Marketing de réseau allié au métier d'agent immobilier. (extrait "envoyé spécial" du 5 février 2015 http://pluzz.francetv.fr/videos/envoye_special.html )



Je complète mon activité dans l'immobilier avec un métier qui est celui de représentant fiscal en immobilier pour les non-résidents. Je travaille avec la société TEVEA International basée à Paris et je me charge de développer le secteur Rhône Alpes.



Autrement, la pratique du sport en général et plus encore de l'enduro, me permet de maintenir le goût de la performance et de l'ambition au quotidien.



Mes compétences :

commercial

immobilier