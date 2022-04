Bruce ARGUEL

Passionné par internet, l'image, les arts graphiques en général et les loisirs numériques au sens large, j'ai souhaité mettre l'ensemble de mes connaissances acquises au fil du temps, et toute la culture que j'ai construite autour de ces passions au service de mes perspectives professionnelles.



A 25 ans, je décide de faire de mes passions mon métier en me formant aux outils et aux techniques du multimédia.



Aujourd'hui, j’ai à mon actif une expérience de plus de 12 ans dans le Web. Les postes que j’ai occupés mon permis d’étendre mes connaissances techniques, d’intégrer une équipe web efficacement, et d’acquérir les qualités nécessaires à la gestion de projet web.



Fort de cette expérience, j’accorde une attention particulière aux problématiques d’expérience utilisateur (ergonomie, Responsive Web Design, accessibilité) et de visibilité (référencement et community management).



Je souhaite aujourd’hui intégrer un poste qui me permettrait de tirer partie de cette capacité à appréhender les enjeux d’un site web, à la fois très large et très précise, que j’ai développé tout au long de ma carrière.



Mes compétences :

Responsive Web Design

Personal Home Page

MySQL

Macromedia Flash

Macromedia Dreamweaver

JavaScript

HTML5

Cascading Style Sheets

Bug Tracking System

PHP

Flash

Dreamweaver

CSS