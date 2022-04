Bruce CARNEY

Fort de mes expériences dans le commerce, l'hôtellerie, et l’ingénierie, je cherche actuellement un nouveau challenge. Je suis flexible et polyvalent, mais je cible un poste de gérant ou manager dans la vente au détail ou tourisme-hospitalité. Je suis un enthousiaste qui aime travailler en équipe, mais peut aussi être autonome. COMPÉTENCES CLÉS: Service Clientèle, Analyse Financière, Analyse Marketing, Contrôle de Budget, Stratégie et leadership.

INFORMATIQUE: Word, Excel, Powerpoint et Opéra (logiciel Hôtellerie)

FORMATION:

1990 MBA (Bac + 5) Gestion, Management IMD, Lausanne, Suisse

1980 MS (Bac + 6) Ingénierie Chimique University of Washington, USA

1978 BS (Bac + 4) Chimie/Physique University of Puget Sound,USA



Mes compétences :

Analyse stratégique

Marketing stratégique

Management opérationnel

Analyse financière

Budgétisation

Contrôle de gestion

Service client

budgets

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel