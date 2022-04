Bruce PACOME

A ce jour, dans le cadre de mes fonctions, je suis amené à opérer les missions suivantes :



Gestion des Opérations : Services Clients (HelpDesk, Documentation, Formation) et Techniques (Techniciens Field, SAV, Resp. Opérationnel de Comptes)

Gestion du service Achat concernant l'ensemble de nos achats internes et dans le cadre des projets clients (mobilité, AutoID, IOT, RFID, GED, Track&Trace, Click&Collect) et des prestataires (veille, appels d’offres, négociations).

Gestion du service Production et Logistique (3 centres de production POD(GED), entrepôt, transport & logistique)

Responsabilité des déploiements et du Maintien en Condition Opérationnelle de nos solutions chez nos clients.

Coordination des partenaires et fournisseurs sur l'amont des projets (sourcing, sélection technique, méthode et planifications) qu’en aval (déploiement, MCO).

Pilotage des process, des SLA et de la rentabilité des projets.

Gestion des opérations de maintenance de nos solutions.

Elaboration et suivi des KPI opérationnelles.



Expériences et maitrises technologiques : Mobilité et connectivité (M2M, AutoID, RFID, IOT), GED (PoD, digitalisation), Track&Trace, Click&Collect.