Bruce POUCHAIN

Après le BAC, je voulais en connaître plus sur les ordinateurs, je me suis dirigé sur un IUT Génie Electrique (Electrotechnique, Circuit imprimé, Electronique, ...) avec l'idée d'intégré une école d'ingénieur par la suite.



Je me suis dirigé vers une école d'ingénierie et EPITA à su répondre à mes attentes, elle m'a inculqué une rigueur et une autonomie très précieuse. J'ai appris à connaître Siebel lors de mon stage de fin d'étude. Le concept étant totalement nouveau pour moi, j'ai découvert le monde du CRM.



Intégré un grand groupe était pour moi une nécessité, pour me permettre d'apprendre les méthodologies de base, c'est pourquoi j'ai intégré Unilog lors de ces 6 mois de stages de fin d'étude.



En Avril 2007, j'ai intégré Adeon qui correspondait mieux à mes attentes. Adeon est une petite SSII à forte croissance. Je suis actuellement Consultant à Adeon.



En Décembre 2010, j'ai eut l'opportunité de rentrer au sein de SRD Conseil. mon but à court terme étant de devenir chef de projet, Manager des budgets ou des ressources humaines.



Mes compétences :

Configurateur

CRM Siebel

Microsoft CRM

Siebel

Siebel Tools