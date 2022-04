Je suis issu d’une formation supérieure en management et gestion de la qualité et doté d’une expérience de plus de treize ans en Plasturgie et micro assemblage pour des clients du secteur de l'automobile, aéronautique, et technique.

j’ai acquis de solides connaissances en gestion de production,gestion du personnel, management d'équipes, mise en place et gestion de systèmes qualités basés sur la maîtrise des processus et l’amélioration continue.

je maîtrise parfaitement la technique d'audit et de résolution de problème.

Ma rigueur, mon sens de l’organisation et d’analyse sont renforcés par un sens aigu de la communication.





Mes compétences :

Kaizen

ISO/TS16949

ISO 900X Standard

Lean management

8D

Gestion de la production

Amélioration continue

Management opérationnel

Audit qualité