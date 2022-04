Bruce ZIESLER

Depuis 2010 pilotage d^établissements hôteliers. Spécialisé dans la gestion de petits porteurs, de 25 à 51 chambres.



Élaboration des budgets et des objectifs annuels - suivi de la production – Recrutement, intégration, formation des équipes – Mise en place de normes et de process qualité – Ouverture d’hôtel / lancement d’activité – Commercialisation – Revenue Management



Mes compétences :

Gestion Hôtelière

Service Client

Yield Management

Commercialisation / Promotion

Suivi Qualité

Management D'Equipe

Pilotage et Gestion Activité d'un établissement Hô