Bruguet WENDY

Curieuse, dynamique et rigoureuse de part mes stages et expériences en France, ainsi que par le grade de Master 2 Corporate Finance obtenu à l'inseec Paris, mon objectif de poste aujourd'hui est : Contrôle de Gestion / Financial Analyst.

Je souhaite travailler au sein d'une direction administrative et financière d'une entreprise ou bien sur des postes de gestion opérationnelle.

Mes spécialités :

Contrôle financier, suivi budgétaire, Reporting, Facturation et Impayé



Mes compétences :

Word

Access

Business object

Excel

Powerpoint

SAP

Oracle

Essbase

Communication Interne

Culture Asiatique

Contrôle de gestion

Facturation