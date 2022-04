Brule SAMUEL

Avec aujourd'hui près de 10 années d'experiences dans le domaine du transport et de la logistique, je souhaite poursuivre mon objectif d'évolution au sein d'un groupe qui reconnaitra mes qualités professionnelles et personnelles. J’ai eu la chance de travailler dans diverses entreprises à différents postes. J’ai notamment été responsable d’exploitation dans une PME (RIERA transport) mais également dans un grand groupe (GEFCO). Ces expériences m’ ont permis de diriger entre 15 et 70 personnes qui étaient opérateurs, chauffeurs et agents de maîtrise.

Mon dernier poste chez SDV Freight Forwarding, m'a permit d'acquérir des compétences commerciales, développer ma capacité de négociation, de recherche des nouveaux compte ainsi que le management commercial de ces comptes quel qu'en soit leur taille ou leur activité, le tout dans un contexte multiculturel.

Le monde de la logistique est un domaine en constante mouvance et c’est dans ce contexte que je souhaite faire évoluer ma carrière professionnelle. Je suis très communicant et de plus j’aime m’investir dans mon travail : Deux qualités requises pour un poste de manager.



Specialties:

Management d'équipe

Planification de transport

Relation clientèle

Freight Forwarding



Mes compétences :

Management d'équipe

Freight forwarding

Logistics and Supply Chain

Transport

Sales