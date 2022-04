Brullé MAGALIE

Un profil polyvalent, porteur de compétences transversales, pouvant apporter une expertise globale en stratégie de communication digitale, tenant compte à la fois des contenus et des contenant.



Je peux prendre en charge :

- La Mise en place et suivi d'une stratégie Marketing et Communication

- La rédaction, gestion et diffusion de tous les supports de communication

- La définition et unification d'une charte graphique

- La gestion de projet depuis la réflexion jusqu'à l'analyse des résultats

- L'expertise et l'organisation d'opérations spéciales Rich Media et Digitale



Mes compétences :

Anglais

Ethnos

indesign

intermédiaire

Logiciels Pack office

Microsoft Pack Office

Publicité

Community management

Marketing

Graphisme

Web

Adobe Photoshop

Communication

Gestion de projet